Сенатор объяснила неравенство в оплате труда мужчин и женщин

Неравенство в оплате труда российских мужчин и женщин связано с устоявшимися стереотипами деления профессий на «мужские» и «женские». Об этом «Газете.Ru» сказала сенатор РФ, член центрального совета партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Ольга Епифанова.

«Например, информация и связь, строительство и добыча ископаемых — отрасли с высокой оплатой труда, традиционно считающиеся мужскими, и в этих отраслях работают порядка 65% мужчин. А образование, социальные услуги, уход за больными отличаются невысокими доходами, но в них трудятся более 11 млн женщин и только 3,2 млн мужчин», — отметила Епифанова.

Сенатор сослалась на статистику Росстата, по которой в 2023 году средняя начисленная зарплата составила 61 113 рублей у женщин и 87 757 рублей у мужчин. Таким образом, отношение зарплаты женщин к зарплате мужчин – 69,6%, уточнила эксперт. Это на 2,9% больше, чем за последние два года: средняя зарплата мужчин с 2021 года выросла на 30,8%, зарплата женщин – на 25,8%.

«Женщинам приходится балансировать между семьей и карьерой. Они заняты уходом за детьми и пожилыми людьми на 75% чаще мужчин, поэтому чаще выбирают вакансии на неполный день или с гибким графиком, но с меньшей зарплатой. Зарплатные ожидания женщин в прошлом году оказались на 22 тыс. рублей ниже, чем у мужчин. А женщины в возрасте от 41 до 50 лет просят у работодателей в среднем на 38 тыс. рублей, или 62% меньше, чем у мужчин в том же возрасте», — пояснила Епифанова.

По ее словам, если бы россиянки получали за ведение домашнего хозяйства ежемесячно минимальный размер оплаты труда, их вклад в экономику составил бы 13% ВВП.

По мнению Епифановой, постепенно российский рынок труда движется в сторону гендерного равенства: женщины стараются быстрее выйти из декрета и вернуться к работе. Сенатор уточнила, что если в 2019 году в среднем в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет находилось 723,5 тыс. женщин, а в отпуске по уходу за ребенком до трех лет — 578,8 тыс., к 2023 году их число сократилось до 601,8 тыс. и 521,3 тыс. соответственно.

Сенатор подчеркнула, что Россия занимает лидирующие позиции в мире по количеству женщин-руководителей — их доля превышает 40%, также по итогам прошлого года в России стало на 27% больше женщин-предпринимателей. Кроме того, выросла доля женщин среди владельцев интернет-магазинов — с 45% в 2021 году до 52% в 2023 году.

Решение проблемы неравенства оплаты труда женщин и мужчин обозначено в числе целей Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023–2030 годы, заключила сенатор. Так, стратегия предполагает создание условий для повышения конкурентоспособности женщин на рынке труда, расширение сфер экономики с их участием, формирование баланса между обязательствами женщин в частной жизни и в деловой сфере.

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