Продать ипотечную квартиру станет проще

С середины сентября ипотечные заемщики с просроченными долгами смогут самостоятельно продать заложенное по договору жилье и таким образом расплатиться с банком, напоминает портал Финансы Mail.

Ипотечник может инициировать продажу в течение всего срока действия кредитного договора. Если после продажи имущества и погашения долга перед банком останутся какие-либо средства, они будут принадлежать заемщику.

Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон еще в начале лета. Он вступает в силу с 11 сентября 2024 года.

В июле российские банки отклонили 57% заявок на ипотеку, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй. Доля отказов стала рекордной с начала 2024 года.

Ранее стало известно, сколько тратят российские семьи на ипотеку.