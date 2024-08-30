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В Челябинске открылся кампус «Школы 21»

Школа цифровых технологий Сбера в Челябинске подготовит специалистов для IT-отрасли

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Пресс-служба Сбера

В Челябинске открылся кампус «Школы 21» — школы цифровых технологий Сбера, в которой можно бесплатно получить востребованную IТ-профессию. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Кампус рассчитан на 210 рабочих станций. Проект был создан Сбером совместно с правительством Челябинской области и Южно-Уральским государственным университетом по поручению президента России Владимира Путина.

Выступая на открытии кампуса, президент Сбера Герман Греф поблагодарил команды банка и губернатора Челябинской области Алексея Текслера за совместную работу.

«Ребята, которые приходят в «Школу 21» — люди, которые поверили в себя и резко изменили свои жизненные треки», — заявил Герман Греф.

По его мнению, чем более высокой и нерешаемой кажется задача, тем более вдохновляющий будет результат.

«Поэтому мы для себя каждый год ставим цели, которые бы вдохновляли всю команду. Ведь если поставить себе звездную цель, то будешь к ней стремиться. И это даст счастье, состояние потока, который будет двигать нами, чтобы развиваться и достигать новых целей», — добавил глава компании.

Он подчеркнул, что участники «Школы 21» близки по духу команде Сбера.

«Они получат образование и будут создавать будущее — будущее Челябинска, будущее нашей страны, будущее тех компаний, которые они сегодня представляют», — сказал Греф.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал открытие «Школы 21» большим событием для региона.

«У нас мощные, сильные компетенции. Их история прослеживается веками: металлургия, машиностроение, приборостроение, атомная отрасль. Мы — крупный агропромышленный регион. Те, кто работали здесь на Южном Урале многие годы, заложили фундамент. Мы добавляем новые современные компетенции и движемся вперед», — заявил глава области.

Он подчеркнул, что это движение вперед невозможно без современных, инновационных, цифровых, умных решений.

Ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Вагнер убежден, что кампус «Школы 21» поможет сформировать уникальную среду, которая позволяет воспитывать будущих лидеров ИТ-отрасли.

«Для нашего региона это вдвойне важно, так как все промышленные гиганты вышли в «цифру», продолжают развитие по этой траектории и ждут подготовленные кадры», — заявил он.

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