Глава МИД Венгрии отметил надежность «Газпрома» в вопросе поставок топлива

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе своего визита в Санкт-Петербург заявил, что «Газпром» в полном объеме выполняет свои контрактные обязательства перед Будапештом, поставки газа в страну надежны. Его слова приводит агентство Reuters.

«Поставки природного газа в Венгрию продолжают быть стабильными и надежными», — заявил Сийярто.

По данным агентства, министр говорил о соблюдении обязательств, установленных 15-летним контрактом от 2021 года.

Также в ходе визита в Санкт-Петербург Сийярто встретился с главой холдинга «Газпром» Алексеем Миллером.

27 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководство государственной энергокомпании «Нафтогаз Украины» не будет продлевать договор с российским холдингом «Газпром» после 2024 года.

До этого Сийярто заявлял, что объем газа, поступающий в его страну из России через Украину, может быть перенаправлен на «Турецкий поток», если транзит прекратится после 2024 года.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.