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Продлен выкуп заблокированных на Западе активов россиян

Минфин: срок выкупа заблокированных на Западе активов россиян продлят до октября

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loginovworkshop/Shutterstock/FOTODOM

Выкуп активов российских инвесторов, которые были заблокированы в западных странах, продлят до середины октября. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.

Чебесков принимает участие в сессии Совета управляющих созданного БРИКС Нового банка развития (НБР), которая проходит в Кейптауне, ЮАР.

«Да, такое решение принято, выкуп заблокированных на Западе активов, принадлежащих российским инвесторам, продлят до середины октября», — сказал он.

13 августа сообщалось, что «инвестиционная палата» завершила первый этап расчетов по обмену заблокированных активов граждан РФ. По данным агентства Prime, сумма продажи составила порядка 8,1 млрд рублей. Эксперты отметили, что 708 тысяч физических лиц частично реализовали ценные бумаги от 105 брокеров и управляющих компаний.

До этого сообщалось, что Швейцария с апреля заблокировала связанные с Россией активы еще на $1,5 млрд.

Ранее в ЕС заявили, что не боятся ответа России на использование ее активов для Украины.

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