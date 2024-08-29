Полупроводниковая отрасль КНР оказалась под угрозой из-за новых ограничений

Правительство Нидерландов планирует ограничить возможности ASML Holding NV по ремонту и обслуживанию своего полупроводникового оборудования в Китае, что может нанести серьезный удар по усилиям Пекина в развитии мировой полупроводниковой индустрии. Об этом пишет Bloomberg.

По информации источников, знакомых с ситуацией, правительство премьер-министра Дика Схофа, вероятно, не продлит некоторые лицензии ASML на обслуживание и поставку запчастей в Китай по истечении срока их действия в конце этого года. Ожидается, что решение коснется новейших машин компании для глубокой ультрафиолетовой литографии (DUV).

Решение голландского правительства принято после некоторого давления со стороны США. Высокопоставленный чиновник администрации Байдена заявил, что правительство США подняло вопрос о возможном введении определенных односторонних мер в отношении стран-партнеров, если те не согласятся привести свой контроль над Китаем в соответствие с американским.

До этого стало известно, что американское правительственное финансирование способствовало получению более 1000 патентов в США китайскими исследователями с 2010 года. Reuters сообщает, что значительное число патентов было получено через Министерство обороны, Министерство энергетики и NASA, что вызывает обеспокоенность среди американских законодателей.

Ранее в Китае призвали США прекратить давление на экономику страны.