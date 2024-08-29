Объем финансирования строительства трассы М-12 оказался недостаточным

Объем финансирования строительства трассы М-12 оказался недостаточен, необходима его корректировка. Об этом заявила Счетная палата (СП) по итогам проверки хода реализации проекта, передает ТАСС.

В отчете СП говорится, что реализация мероприятий проекта «Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа — Западный Китай» (ФП ЕЗК) идет «опережающими темпами».

В 2023 году досрочно была введена в эксплуатацию автомобильная дорога М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань.

«При этом предусмотренный паспортом проекта объем финансирования строительства М-12 недостаточен и требует корректировки», — заявил высший орган государственного аудита.

Аудитор СП Валерий Богомолов заявил, что расходы бюджета на строительство М-12 с 2019 по 2023 год составили более 516 млрд рублей, из них 30 млрд рублей были потрачены за 9 месяцев 2023 года. По его словам, госкомпания «Автодор» досрочно ввела в эксплуатацию несколько участков дороги.

«Таким образом, с учетом опережающего финансирования и досрочного ввода объектов, а также необходимостью уточнения стоимости строительства М-12 и обхода города Тольятти паспорт федерального проекта требует корректировки», — заключил Богомолов.

16 июля президент России Владимир Путин дал старт движению по участку Северного обхода Твери на скоростной автомобильной дороге М-11 «Нева».

Ранее прокуратура заявила, что некоторые участки платной трассы М-12 не соответствуют ГОСТу.