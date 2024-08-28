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Минэкономразвития сообщило об ускорении роста ВВП России в июле

Минэкономразвития: рост ВВП РФ в июле ускорился до 3,4%

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Shutterstock

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в июле ускорился до 3,4% в годовом выражении по сравнению с июньским показателем в 3%. Об этом сообщается в обзоре министерства экономического развития «О текущей ситуации в российской экономике», опубликованном на сайте ведомства.

«В июле 2024 года рост ВВП ускорился до 3,4% год к году после 3% год к году в июне», — отмечается в документе.

По данным Минэкономразвития, в месячном выражении ВВП в июле прибавил 0,7% с исключением сезонного и календарного факторов.

В обзоре указано, что по итогам января-июля рост ВВП составил 4,4% в годовом выражении.

26 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что ВВП вырос на 4,6% за первые шесть месяцев 2024 года.

В июле официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Путин доволен работой правительства и Центробанка, поскольку показатели экономического развития страны по отраслям и в целом по росту ВВП «весьма и весьма позитивные».

Ранее экономист назвал предполагаемый рост ВВП России в 2024 году.

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