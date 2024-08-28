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Правительство Украины объявило о заморозке госдолга

Украина приостановила выплаты по внешним долгам на $19,7 млрд

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РИА «Новости»

Правительство Украины приняло решение о приостановке выплат по ряду внешних долговых обязательств, сообщает Telegram-канал «Новости.LIVE».

Согласно постановлению, с 3 сентября прекращаются выплаты по кредиту Cargill Financial Services International, долг по которому на конец июля составлял около $700 млн. Также с 9 ноября остановятся платежи по «зеленым» облигациям «Укрэнерго» 2021 года выпуска на сумму около $830 млн.

Выплаты по ВВП-варрантам будут прекращены с 31 мая 2025 года. При этом кредиторам, согласившимся на реструктуризацию, предлагается «выплата за согласие» в размере до $246 млн.

Процесс реструктуризации внешних долговых обязательств Украины на общую сумму $19,7 млрд начался 9 августа. Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о достижении договоренности с кредиторами, а президент Владимир Зеленский подписал закон о заморозке выплат по госдолгу до 1 октября.

В начале августа рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины с C («дефолт неизбежен») до RD («ограниченный дефолт»). Однако, как отмечают эксперты, в текущих условиях снижение рейтинга не повлияет на объемы внешней помощи и инвестиций до завершения боевых действий.

Ранее украинцы начали массово переводить сбережения из гривны в валюту.

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