Французский миллиардер Арно вернулся в топ-3 богатейших людей мира

Французский предприниматель, владелец группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернар Арно снова вернулся в топ-3 богатейших людей планеты. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

По данным на 27 августа он занимает вторую строчку с активами в $201 млрд. Всего две недели назад состояние Арно оценивалось в $185 млрд, а сам он находился на четвертой строчке рейтинга.

Самым богатым человеком мира на сегодняшний день является владелец Tesla Motors и SpaceX Илон Маск. Капитал американского бизнесмена составляет $239 млрд. Тройку замыкает основатель Amazon Джефф Безос, чьи активы оцениваются в $199 млрд.

В топ-5 также входят соучредитель Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг с $185 млрд и один из основателей компании Microsoft Билл Гейтс с $160 млрд.

Таким образом, Арно является единственным не американцем в пятерке богатейших людей планеты.

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