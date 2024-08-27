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Французский миллиардер Арно вернулся в топ-3 богатейших людей мира

Владелец LVMH Арно вернулся в топ-3 богатейших людей планеты

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Vincent Isore/imago images/Global Look Press

Французский предприниматель, владелец группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернар Арно снова вернулся в топ-3 богатейших людей планеты. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

По данным на 27 августа он занимает вторую строчку с активами в $201 млрд. Всего две недели назад состояние Арно оценивалось в $185 млрд, а сам он находился на четвертой строчке рейтинга.

Самым богатым человеком мира на сегодняшний день является владелец Tesla Motors и SpaceX Илон Маск. Капитал американского бизнесмена составляет $239 млрд. Тройку замыкает основатель Amazon Джефф Безос, чьи активы оцениваются в $199 млрд.

В топ-5 также входят соучредитель Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг с $185 млрд и один из основателей компании Microsoft Билл Гейтс с $160 млрд.

Таким образом, Арно является единственным не американцем в пятерке богатейших людей планеты.

До этого основателя маркетплейса Pinduoduo Колина Хуана признали самым богатым человеком Китая.

Ранее стало известно, сколько британская королевская семья заработала на своих владениях за год.

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