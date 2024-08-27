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Эксперт рассказал, какую среднюю пенсию получают российские военные

Декан Виноградов рассказал о пенсии в 41 тысячу рублей для военных

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Станислав Красильников/РИА Новости

Средний размер военной пенсии в России на сегодняшний день составляет 41 тысячу рублей, и примерно 2,7 миллиона человек получают такие выплаты. Об этом сообщил РИА Новости доктор юридических наук и декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

«В настоящее время около 2,7 миллионов россиян являются получателями военных пенсий, средний размер которых составляет около 41 тысячи рублей», — отметил Виноградов.

Он добавил, что с 1 октября планируется увеличение денежного довольствия, на основе которого рассчитываются пенсии военнослужащих и приравненных к ним лиц, с 89,32% до 89,83%. Это приведет к росту реального размера военных пенсий на 5,1%.

Военная пенсия для призывников устанавливается только в случае инвалидности при выполнении определенных условий, уточнил эксперт. По его словам, для военнослужащих по контракту пенсия рассчитывается с учетом стажа, оклада и других факторов.

Ранее в России упростили получение военных пенсий для защитников Донбасса.

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