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Россияне оценили сумму трат на подготовку к школе

Более 50% опрошенных россиян потратят на подготовку к школе до 30 тыс.рублей

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m.dipo/Shutterstock/FOTODOM

Более половины опрошенных россиян — 52% — планируют потратить на подготовку ребенка к школе от 10 тыс. до 30 тыс. рублей. Это следует из опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Сравни». Результаты есть у «Газеты.Ru».

Еще 29% опрошенных собираются уложиться в сумму до 10 тыс. рублей. 14% потратят на сборы к школе более 50 тыс. рублей, еще 5% — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Основной статьей расходов в предстоящем учебном году оказались одежда, обувь и канцтовары, этот вариант выбрали 72% опрошенных. 9% планируют оплачивать кружки и секции. По 4% участников опроса собираются вкладываться в фонд класса или вообще не планируют никаких трат, еще 3% будут оплачивать репетиторов. По 2% опрошенных россиян будут платить за образование ребенка и питание в школе, по 1% — покупать учебники и делать добровольные взносы в учебном заведении.

75% респондентов сообщили, что на организацию обучения ребенка и время в школе они рассчитывают тратить не более 10 тыс. рублей в месяц. 13% опрошенных указали, что в месяц будут расходовать от 10 тыс. до 30 тыс. рублей. 9% участников опроса выделили из семейного бюджета на такие траты более 50 тыс. рублей, еще 3% — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Опрос был проведен среди 1200 россиян старше 18 лет.

Ранее стало известно, на чем россияне сэкономят при сборах детей к 1 сентября.

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