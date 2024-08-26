На Западе признали прогрессирующий экономический кризис в Германии

Немецкая экономика погружается в кризис все глубже. Такое заявление сделал президент Института экономических исследований (Ifo) Клеменс Фюст, слова которого передает Bloomberg.

По его словам, немецкая экономика уже некоторое время находится в состоянии стагнации, и ситуация лишь ухудшается. Фюст подчеркнул, что ожидания ухудшились как в сфере производства, так и в сфере услуг.

Специалист заявил, что оптимизм того, что ФРГ восстановится в этом году после двух лет практически нулевого роста, угас. По словам Фюста, ожидаемый скачок потребительских расходов не осуществился, а промышленная сфер Германии продолжает испытывать трудности.

22 августа министр экономики Германии Роберт Хабек признал неудовлетворительное экономическое развитие страны.

17 июля кабинет министров одобрил проект бюджета на 2025 год. Согласование этого документа в правящей коалиции заняло больше времени, чем ожидалось, и сопровождалось публичными спорами между политиками, а также угрозами некоторых депутатов прекратить поддержку правительства. Общий объем бюджета составит €481 миллиард, из которых €4 миллиарда будет выделено на военную помощь Украине, что в два раза меньше по сравнению с 2024 годом.

Ранее в Германии оценили влияние антироссийских санкций на немецкую экономику.