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Путин заявил о росте объемов кредитования в России

Путин: объем кредитования в РФ растет, несмотря на повышение ставки

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что объем кредитования в РФ растет, несмотря на повышение ключевой ставки. Об этом сообщает ТАСС.

Путин уточнил, что объем кредитования растет опережающими темпами, однако нужно следить, чтобы это не имело негативных последствий.

«Для сдерживания инфляции Банк России меняет ключевую ставку, регулирует рынок банковского кредитования. А здесь динамика опережающая. Как это ни странно, но, несмотря на повышение ключевой ставки, мы наблюдаем эту динамику», — поделился российский президент.

До этого банки выразили обеспокоенность по поводу создания небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ), которые смогут проводить платежи наравне с кредитными организациями.

В июле 2024 года в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий создание института НППУ. Согласно документу, платежные услуги смогут оказывать не только банки, но и финтехкомпании, страховщики, брокеры и МФО. Банки считают, что введение НППУ может привести к появлению новых рисков в платежной системе и увеличению угроз кибербезопасности.

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