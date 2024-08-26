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Путин потребовал от ЦБ и кабмина эффективнее бороться с инфляцией

Путин призвал Центробанк и кабмин повысить эффективность борьбы с инфляцией

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Борьба с инфляцией должна происходить в первую очередь за счет роста предложения товаров и услуг. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическом вопросам, передает ТАСС.

Глава государства призвал правительство и Центральный банк России повысить эффективность скоординированных действий по снижению инфляции.

«Системно с инфляцией необходимо бороться за счет роста предложения товаров и услуг, это ясно, чтобы их объем отвечал внутреннему спросу: как потребительскому, со стороны граждан, так и инвестиционному, со стороны предприятий», — пояснил президент.

До этого заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов рассказал «Газете.Ru», что с 10 по 17 августа 2024 года так называемый Индекс Мишек снизился на 2,5%.

По его словам, это произошло из-за заметного удешевления мармелада мишки Fruit-Tella (-20%), а также апельсинового сока J7 (-13,6%). Морковь подешевела на 5,6%. За этот период подорожал только плавленный сырный продукт «Фетакса» (+3,6%).

Ранее сообщалось, что в России замедлилась инфляция.

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