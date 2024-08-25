Малоизвестная компания может решить судьбу крупнейшего слияния супермаркетов в США

Судьба крупнейшего в истории США слияния супермаркетов зависит от малоизвестной компании-дистрибьютора продуктов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

C&S Wholesale Grocers, компания из Нью-Гэмпшира cо 106-летней историей , может сыграть ключевую роль в антимонопольном процессе по сделке Kroger и Albertsons на $20 млрд. Судебное разбирательство начнется в понедельник в федеральном суде Орегона и продлится около трех недель, пишет журнал.

Для нейтрализации антимонопольных опасений Kroger и Albertsons согласились продать C&S 579 магазинов. Это увеличит общее количество торговых точек C&S до 744, что сопоставимо с Trader Joe's и Whole Foods, уточнил журнал.

«Мы станем лидером в отрасли», — заявил Эрик Винн, генеральный директор C&S.

Сделка сделает C&S восьмым по величине продуктовым ретейлером в США с предполагаемым объемом продаж более $40 млрд.

Федеральная торговая комиссия (FTC) считает, что C&S не сможет конкурировать с более крупными соперниками. Агентство утверждает, что за последние 20 лет C&S приобрела сотни магазинов, но в итоге продала или закрыла многие из них.

Представитель C&S заявила, что компания намерена расширять свою розничную сеть и обладает опытной управленческой командой и финансовой мощью для инвестиций в бизнес.

Компания уже обслуживает около 7,5 тыс. клиентов. Добавление локаций Kroger и Albertsons, по словам компании, даст ей больше возможностей в переговорах с поставщиками продуктов питания.

Большинство компаний отказываются от слияния, если федеральный судья выдает предварительный судебный запрет. C&S уже согласилась нанять главного операционного директора Albertsons Сьюзан Моррис в качестве руководителя розничной торговли продуктами питания, если сделка состоится, пишет издание.

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