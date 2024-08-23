Цены на апельсиновый сок обновили рекорд

Стоимость апельсинового сока на лондонской бирже ICE Futures превысила $5 за фунт, установив новый исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16:10 по московскому времени сентябрьский фьючерс замороженного концентрата апельсинового сока торговался на отметке $4,97 за фунт (+0,8%). Дневной максимум составил $5,06 за фунт.

Котировки растут на фоне негативных прогнозов по урожаю апельсинов в Бразилии — крупнейшем производителе этих цитрусовых. Согласно отчету Бразильской ассоциации экспортеров цитрусовых, в прошлом году запасы сырья для апельсинового сока в стране находились вблизи многолетних минимумов. Ожидается, что в текущем сельхоз году урожай сократится на 25% и станет рекордно низким с 1988 года.

До этого сообщалось, что россияне стали искать замену сокам из-за высоких цен. За последний год пакетированные соки в магазинах подорожали на порядка 16%, до 126 рублей за упаковку.

Ранее россиян предупредили о подорожании напитков из яблок на 30-35%.