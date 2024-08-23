Россиянам пообещали масштабный ввод жилья в 2024 году

В 2024 году в России будет введено 100-105 млн квадратных метров жилья. Об этом в интервью RT рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

«У нас ввод более 62 млн кв. м, что на 3% больше, чем в прошлом году (за семь месяцев 2024 года. — прим. ред.). Хотя мы в прошлом году, я напоминаю, ввели рекордный объем за всю историю — 110 млн кв. м. Это почти 0,75 кв. м строящегося жилья на одного человека. Но мы хотим выйти на показатель 0,82 кв. м на человека», — рассказал он.

Он предрек некоторое замедление активности покупателей с учетом «ограничений по ипотеке», но пообещал ввод не менее 100—105 млн кв. м по итогам 2024 года. Хуснуллин добавил, что на следующие годы стоит задача поддерживать схожие темпы ввода жилья в стране.

По данным KEY CAPITAL, в регионах вырос спрос на строящееся жилье в январе-июне 2024 года. Российский Росреестр зарегистрировал 439,7 тыс. договоров долевого участия (рост на 18% за год). При этом в регионах — 283,6 тыс. договоров (+19% за год). Наибольшую активность проявили жители Южного федерального округа (спрос вырос на 32% в годовом выражении).

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