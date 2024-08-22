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Стало известно, какая азиатская страна обогнала Китай в закупках российской нефти

Reuters: Индия обогнала Китай по импорту российской нефти в июле

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

В июле Индия обогнала Китай, став крупнейшим импортером российской нефти. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные по торговле и отраслевых источников.

Доля российской нефти в общем импорте Индии достигла рекордных 44%, увеличившись до 2,07 млн баррелей в сутки. Это на 4,2% больше, чем в июне, и на 12% выше показателя годичной давности. Китай в июле импортировал 1,76 млн баррелей российской нефти в сутки.

Индийские НПЗ активно закупают российскую нефть со скидкой после введения западных санкций против Москвы. «Потребность Индии в российской нефти будет расти, пока санкции не ужесточатся», — отметил источник в индийской нефтеперерабатывающей отрасли.

Растущий спрос Индии меняет направление поставок российской нефти сорта ESPO с традиционных китайских покупателей на Южную Азию. В июле импорт ESPO в Индию вырос до 188 000 баррелей в сутки благодаря использованию крупных танкеров класса Suezmax.

Несмотря на рост импорта из России, Ближний Восток сохраняет сильные позиции в нефтяном импорте Индии. В июле его доля выросла до 40% с 38% в июне. Ирак остается вторым по величине поставщиком нефти в Индию, за ним следуют Саудовская Аравия и ОАЭ.

До этого стало известно, что антироссийские санкции приносят значительные выгоды союзникам Москвы, особенно Индии и Китаю. Экономист Дмитрий Митяев отметил, что Индия стала хабом для переработки российской нефти, которую затем поставляют в Европу, а Китай получает выгодные условия на поставку нефти и газа.

Ранее доходы крупнейшего продавца нефти в мире начали резко сокращаться.

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