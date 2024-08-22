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Средства населения в банках с начала года выросли на 11,8%

Центробанк: средства населения в банках с начала года выросли на 5,3 трлн руб.

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Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

С начала года средства населения в банках выросли на 5,3 трлн руб., или на 11,8%, это более чем в два раза превышает показатели прошлого года. Об этом собщает ТАСС, ссылаясь на материалы Банка России.

По данным Центробанка, рост в июне был на уровне 1,7%, а в июле средства населения в банках росли на 0,6 трлн руб. (+1,1%). Регулятор связывает рост с высокими отпускными расходами.

«Как и в июне, росли только рублевые остатки. Рост составил 586 млрд руб. (+1,3%), а средства в валюте сократились на 24 млрд руб. в рублевом эквиваленте (-0,7%)», — говорится в документе.

15 августа корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) предоставило отчет, согласно которому, по итогам первого полугодия, банковские вклады населения РФ выросли на 10,6%, достигнув 49,4 трлн рублей.

До этого гендиректор краудлендинговой платформы JetLend Роман Хорошев заявил, что инфляция обесценивает наличные деньги, и чем дольше они хранятся «под матрасом», тем сильнее снижается их покупательская способность.

Ранее россиян предупредили о новой схеме обмана пенсионеров в сфере ЖКХ.

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