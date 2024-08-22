Россиянам предложили инвестировать в киноиндустрию

На платформе Альфа-Банка «А-Токен» А-Токен состоялся выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) компании «Веста», которая специализируется на дистрибуции и производстве фильмов и сериалов в России и СНГ. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Сбор заявок инвесторов был запланирован с 22 по 30 августа, и был приурочен к премьере фильма, в котором «Веста» принимала участие как продюсер. При этом выпуск установил рекорд на рынке ЦФА по времени сбора книги с дистрибуцией в широкую розницу: всего несколько минут потребовалось инвесторам, чтобы приобрести максимально допустимое количество ЦФА.

Объем выпуска цифровых финансовых активов составит 50 млн рублей. Всего будет выпущено 50 тыс. ЦФА номиналом 1 тыс. рублей каждый сроком на 6 месяцев.

Выпуск предназначен для широкого круга инвесторов, включая физлиц, уточнили в банке.

В компании «Веста» заявили, что держатели ЦФА получат доход в размере 23,5% годовых, а также возможность быть причастными к новому проекту.

Кроме того, каждый инвестор получит скидку на приобретение билетов в кинотеатры на фильм «Пираты галактики Барракуда».

Заработанные средства компания планирует направить на производство новых картин.

Компания «Веста» была основана в 2018 году. Сегодня ее каталог насчитывает более 2 тыс. наименований кино- и телепродукции. Кинокомпания сотрудничает с ведущими российскими онлайн-кинотеатрами и телеканалами.

За последние 3 года выручка компании выросла в 3 раза, чистая прибыль увеличилась в 6 раз.

Приключенческий фильм «Пираты галактики Барракуда» создан в традициях отечественной подростковой кинофантастики 70-80-х годов. Автором сценария выступил писатель Андрей Геласимов, режиссером Антон Борматов, главные роли исполнили Борис Дейков, Алексей Онежен, Полина Гухман и другие.

Директор крупного и среднего бизнеса Альфа-Банка Владимир Воейков назвал сотрудничество банка и компании «Веста» новым витком развития финансового рынка и интересным форматом инвестиций в киноиндустрию.

«Инвесторы могут получать стабильный доход от запуска нового фильма. Это открывает широкие перспективы для создания интересных выпусков ЦФА, приносящих доход инвесторам», — сказал он.

Гендиректор компании «Веста» Ольга Галузинская заявила, что запуск ЦФА, приуроченный к премьере фильма, — это важный шаг, который демонстрирует, как инновации могут переплетаться с искусством.