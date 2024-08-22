Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт дал оценку пополнения БРИКС новыми членами с африканского континента

Эксперт Панин: пополнение БРИКС новыми членами из Африки пока маловероятно

close
100%
Themba Hadebe/AP

По словам эксперта Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Никиты Панина, сейчас маловероятно, что БРИКС пополнится новыми членами из Африки. Об этом сообщает РИА Новости.

«Расширение БРИКС за счёт новых африканских стран маловероятно, хотя та же Нигерия, как самая крупная экономика Африки, недавно заявила о своем интересе к БРИКС, хоть до этого предпочитала несколько дистанцироваться от этого формата», — отметил эксперт в беседе с прессой.

Панин также подчеркнул, что текущему составу БРИКС необходимо «устаканиться»: согласовать ожидания, выработать механизмы взаимодействия и продемонстрировать, что расширение не просто увеличивает количество участников, но и приносит практическую ценность, способствует синергии и сотрудничеству. Он добавил, что только после этого можно будет обсуждать возможность следующей волны расширения БРИКС.

20 августа Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС.

На сегодняшний день в межправительственную организацию, основанную в 2006 году, входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ.

Ранее в Венесуэле понадеялись на скорое вступление страны в БРИКС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами