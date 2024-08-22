Эксперт дал оценку пополнения БРИКС новыми членами с африканского континента

По словам эксперта Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Никиты Панина, сейчас маловероятно, что БРИКС пополнится новыми членами из Африки. Об этом сообщает РИА Новости.

«Расширение БРИКС за счёт новых африканских стран маловероятно, хотя та же Нигерия, как самая крупная экономика Африки, недавно заявила о своем интересе к БРИКС, хоть до этого предпочитала несколько дистанцироваться от этого формата», — отметил эксперт в беседе с прессой.

Панин также подчеркнул, что текущему составу БРИКС необходимо «устаканиться»: согласовать ожидания, выработать механизмы взаимодействия и продемонстрировать, что расширение не просто увеличивает количество участников, но и приносит практическую ценность, способствует синергии и сотрудничеству. Он добавил, что только после этого можно будет обсуждать возможность следующей волны расширения БРИКС.

20 августа Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС.

На сегодняшний день в межправительственную организацию, основанную в 2006 году, входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ.

Ранее в Венесуэле понадеялись на скорое вступление страны в БРИКС.