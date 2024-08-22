Нацпроект по обеспечению транспортом обойдется бюджету в 6,7 трлн рублей

Реализацию нацпроекта по обеспечению России собственным транспортом власти оценили в 6,7 трлн рублей, деньги пойдут в основном на самолеты. Об этом пишут «Ведомости».

Нацпроект по технологическому лидерству, отраженный в майском указе президента Владимира Путина, включает такие направления, как «Продолжительная и активная жизнь», «Семья», «Молодежь и дети», «Кадры» и «Инфраструктура для жизни». До 1 сентября кабинет министров должен сформировать план этих проектов.

По консервативному сценарию, на проект выделено 635 млрд руб., из которых 520 млрд руб. — это внебюджетные источники, а 6,6 млрд руб. — из Фонда национального благосостояния. В этом случае планируется построить 299 судов, 235 самолетов и вертолетов, выпустить 618 000 электромобилей и установить 3000 электрозаправочных станций до 2030 года. Эти расходы уже утверждены Минфином.

Базовый сценарий предполагает затраты 2,47 трлн руб., включая 586 млрд внебюджетных средств и 378 млрд из ФНБ. В этом сценарии планируется строительство 638 судов, поставка 426 воздушных судов, производство 711 400 электромобилей и гибридов, установка 28 000 электрозаправок и выпуск 43 электропоездов. Бюджетные ассигнования на этот сценарий «предварительно согласованы».

Для третьего, наиболее амбициозного сценария, потребуется 6,67 трлн руб., из которых 1,09 трлн руб. — внебюджетные средства и 3,23 трлн руб. — из ФНБ. В этом сценарии планируется строительство 721 судна, поставка 1759 воздушных судов, производство 758 720 электромобилей и гибридов, установка 34 200 электрозаправок. Ожидается, что доля отечественных автомобилей на рынке к 2030 году вырастет до 81%. Информации о согласовании финансирования для этого сценария пока нет.

Ранее сообщалось, что логистический центр для сборки пассажирских лайнеров МС-21 расширят вдвое.