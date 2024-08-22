Крупнейшая нефтесервисная компания США подверглась атаке

Крупнейшая нефтесервисная компания США Halliburton подверглась кибератаке. Об этом пишет Reuters.

Пострадало отделение компании в Хьюстоне (штат Техас) и международная сеть коммуникации Halliburton. На этом фоне некоторых сотрудников фирмы попросили воздержаться от использования интернета.

«Мы осведомлены о проблеме, затрагивающей определенные системы компании, и усердно работаем над оценкой причины и потенциального воздействия», — заявили представители корпорации.

Подчеркивается, что работы по устранению проблемы уже ведутся.

В сентябре 2022 года нефтесервисная корпорация Halliburton продала свой бизнес и ушла из России на фоне СВО. Теперь владеет и управляет бизнесом и активами Halliburton в России не зависящая от нее компания ООО «БурСервис».

Компания Halliburton является одним из крупнейших в мире поставщиков продуктов и услуг для энергетической отрасли. Она имеет около 45 тыс. сотрудников в более чем 70 странах.

Ранее штаб Харрис сообщил о кибератаке из-за рубежа.