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Нефтесервисная корпорация Halliburton продала свой бизнес и ушла из России

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Richard Carson/Reuters

Нефтесервисная транснациональная корпорация Halliburton продала свой бизнес в России местному менеджменту. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте компании.

«Компания Halliburton (NYSE: HAL) сегодня объявила о завершении продажи своего подразделения в России российской управленческой команде, состоящей из бывших сотрудников Halliburton. В результате Halliburton больше не ведет операции в России», — говорится в сообщении.

Теперь владеет и управляет бизнесом и активами Halliburton в России не зависящая от нее компания ООО «БурСервис», отметили в корпорации.

В марте Halliburton объявила о постепенном сокращении объемов своей деятельности в России, а также о приостановке дальнейшего развития бизнеса в стране из-за санкций против Москвы.

Компания Halliburton является одним из крупнейших в мире поставщиков продуктов и услуг для энергетической отрасли. Она имеет около 45 тыс. сотрудников в более чем 70 странах.

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