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В МИД РФ рассказали о готовности проекта «Сила Сибири — 2»

Захарова: проект «Сила Сибири — 2» находится в высокой степени готовности

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Павел Львов/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о высокой степени готовности проекта газопровода «Сила Сибири — 2» между Россией и Китаем. Так она прокомментировала информацию, что Монголия якобы не включила трубопровод в свой национальный план развития до 2028 года, сообщает ТАСС.

По словам дипломата, начало практической реализации проекта станет возможным сразу после согласования с КНР ценовых условий, объема поставок и выхода на подписание обязывающих документов. Она сказала, что «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация ведут соответствующие переговоры.

«Если изначально монгольские партнеры хотели ограничиться только ролью транзитера, то сейчас рассматривается возможность использования части дешевого трубопроводного газа для развития собственной экономики, промышленности и инфраструктуры», — добавила Захарова.

До этого глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия в ближайшие годы выйдет на первое место по поставкам газа в Китай.

Проект «Сила Сибири — 2» предусматривает поставку до 50 млрд кубометров природного газа в год из России в Китай через Монголию.

Ранее в Минэнерго России спрогнозировали масштабный рост поставок газа в АТР в течение 6 лет.

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