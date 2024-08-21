Глава «Ростеха» прокомментировал сообщения о пустых полках в российских магазинах

Россия успешно преодолела сложности, вызванные западными санкциями. Об этом в интервью для Reuters рассказал генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

По его словам, полки российских магазинов по-прежнему заполнены товарами, несмотря на рост оборонных расходов.

«Зайдите в любой российский гипермаркет и посмотрите сами — с «маслом» все отлично. У России есть достаточно «пушек». Мы в несколько раз увеличили производство вооружений», — сказал Чемезов.

Глава «Ростеха» отметил, что Москва сумела извлечь выгоду из ухода иностранных компаний с российского рынка.

«Мы преодолели момент основного напряжения. Мы смогли извлечь преимущества из ситуации и сделать необходимые выводы. Один из них — никакого больше совместного бизнеса, основанного на доверии западным странам», — заявил он.

По словам Чемезова, хотя поставки оружия за рубеж сократились, за рубежом сформировался значительный отложенный спрос на российскую военную продукцию, в том числе из-за ее успешного применения на Украине.

«Наши партнеры сочувствуют и готовы ждать», — отметил он, не назвав конкретных стран.

До этого стало известно, что 38,8% россиян летают за границу ради шопинга. Таиланд, Турция и ОАЭ — самые популярные направления. Однако идеальными для шоп-туров туристы считают Испанию и Италию.

Ранее россиян предупредили о скором подорожании товаров из-за рубежа.