«Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Москвы на Бали

Авиакомпания «Аэрофлот» начнет выполнять прямые рейсы из Москвы в Денпасар, на индонезийский остров Бали. Рейсы стартуют 17 сентября. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Сначала полеты будут осуществляться два раза в неделю, а после 3 октября добавится третий рейс.

На линии будут работать широкофюзеляжные самолеты Airbus A350.

Рейс SU296 из столичного аэропорта Шереметьево будет отправляться по вторникам и субботам в 14:40 по московскому времени. Вылет обратного рейса SU297 из Денпасара — по средам и воскресеньям в 10:05 по местному времени.

Третий еженедельный рейс с вылетом из Москвы, который добавится в октябре, будет осуществляться по четвергам, а обратно — по пятницам.

В компании отметили, что самолет Airbus A350 отличается повышенным уровнем комфорта.

Напомним, воздушное сообщение между Москвой и Денпасаром было приостановлено в 2020 году из-за пандемии короновируса. После этого россияне летали на Бали через Китай или Ближний Восток.

Прямой перелет будет занимает 9-10 часов.

Напомним, 31 июля в Москве на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным президент Индонезии Прабово Субианто заявил, что считает возможным возобновление авиарейсов Аэрофлота на Бали. Этому предшествовала слаженная работа и совместные усилия Аэрофлота, МИД РФ, Министерства транспорта РФ, Посольства Индонезии в РФ и Российско-индонезийского делового совета в течение последнего года.