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Россияне назвали достойный размер оплаты труда

Россияне назвали достойным размер оплаты труда в 100-200 тысяч рублей

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Depositphotos

Около 50% жителей России назвали размер достойной заработной платы в пределах 100-200 тысяч рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос финансового маркетплейса «Сравни».

Такую зарплату хотели бы получать 48% граждан. 19% участников опроса идеальной зарплатой назвали более 500 тысяч рублей, 18% — менее 100 тысяч рублей.

69% россиян отметили, что при выборе профессии они прежде всего смотря на размер зарплаты. 80% респондентов признались, что благодаря работе хотели бы достичь определенного качества жизни.

81% граждан изъявили готовность вновь пойти учиться или же пройти повышение квалификации, чтобы получать зарплату выше. Большинство опрошенных (60%) при этом не хотели бы вкладывать много денег на учебу, допустимой стоимостью учебы они посчитали не более 50 тысяч рублей. При этом 20% респондентов ответили, что могут потратить на эти цели 50-100 тысяч рублей; 9% — свыше 500 тысяч рублей, 8% — 100-200 тысяч рублей. и 3% — 200-500 тысяч рублей.

Опрос «Сравни» проводился методом онлайн-панели среди 1370 человек старше 18 лет из всех регионов Российской Федерации.

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