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Инфляционные ожидания россиян выросли

Инфляционные ожидания россиян на год выросли до 12,9%

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Depositphotos

В России инфляционные ожидания граждан выросли до 12,9% в августе. В июле этот показатель составлял 12,4%, а в июне — 11,9%, говорится в опросе, который «ИнФОМ» провел для Центрального банка РФ.

Согласно исследованию, наблюдаемая россиянами инфляция в текущем месяце подросла — с 14,2% до 15,0%.

До этого сообщалось, что в июле 2024 года так называемый Индекс Мишек вырос на 6,7% к июлю 2023-го. Об этом «Газете.Ru» рассказал автор индекса — заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

Корзина Индекса Мишек состоит из 14 популярных продуктовых товаров: конфет — мармеладных мишек Fruit-tella и «Мишек косолапых» (отсюда название Индекс Мишек), апельсинового сока J-7, самого дешевого белого хлеба, моркови, бананов, сельди «Матиас», молока «Домик в деревне», масла подсолнечного «Олейна», самой бюджетной куриной тушки, чая «Акбар», масла сливочного «Простоквашино» и плавленого сыра «Фетакса».

Ранее Росстат зафиксировал ускорение годовой инфляции.

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