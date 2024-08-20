Сенатор назвала категории россиян с правом на две пенсии

Шесть категорий россиян-льготников могут получать в России сразу две пенсии. Первая категория — военнослужащие. Они имеют право на страховую пенсию по старости и пенсию за выслугу лет или пенсию по инвалидности. Об этом «Газете.Ru» рассказала сенатор РФ Ольга Епифанова.

Вторая категория — государственные гражданские служащие. В дополнение к страховой пенсии по старости они имеют право на пенсию за выслугу лет, которая назначается при наличии определенного стажа госслужбы. Так, в 2024 году он должен составлять 19,5 лет.

Третья категория — участники Великой Отечественной войны и граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также граждане, которые получили инвалидность из-за военной травмы.

«Инвалидность может быть получена в результате ранения, контузии, увечья. В качестве причин также возможны заболевания, полученные во время защиты Родины, пребывания на фронте, прохождения военной службы на территории других государств, где велись боевые действия», — отметила сенатор.

Четвертая категория — родители военнослужащих, погибших во время военной службы или умерших от военной травмы уже после увольнения, а также вдовы военнослужащих, погибших во время военной службы по призыву вследствие военной травмы. Во втором случае важно, чтобы вдова не вступила в новый брак. Они имеют право на государственную пенсию по случаю потери кормильца и страховую пенсию по старости.

Пятая категория — нетрудоспособные члены семей граждан, которые получили или перенесли лучевую или другую болезнь, связанную с радиационным воздействием катастрофы на Чернобыльской АЭС. К этой категории относятся и нетрудоспособные члены семей граждан, которые получили инвалидность при ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Шестая категория — члены семей погибших (умерших) граждан из числа космонавтов.

Епифанова добавила, что сельские жители, герои труда, инвалиды первой группы также получают специальные доплаты.

Ранее сенатор рассказала, как россияне могут получать по три пенсии.