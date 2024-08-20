Россияне бросились за мягкой мебелью

Покупки россиянами мягкой мебели отечественных производителей в январе-июне 2024 года выросли на 30% к аналогичному периоду 2023-го. Об этом говорится в исследовании компании Mr.Doors (есть у «Газеты.Ru»).

Аналитики объяснили, что россияне заканчивают ремонт в купленных квартирах и приступают к обустройству. После начала СВО некоторые европейские и американские игроки мебельного рынка ушли из России, поэтому спрос на отечественную мебель повысился, добавили эксперты.

«Россияне стремятся подходить к обустройству жилья более скрупулезно сейчас, и преображать интерьер единовременно в нескольких жилых зонах. Способствует этому и возможность приобретать необходимые товары в рассрочку. Она позволяет на неустойчивом рынке фиксировать сумму на день заказа и, тем самым, снижать финансовые риски в будущем», — отметили аналитики.

Наибольшим спросом пользуется мебель для спальни (+37% за год), детских (+ 32% за год), гостиных (+28% за год).

До этого сообщалось, что покупки квартир в новостройках и на вторичном рынке в Москве резко выросли.

Ранее стало известно, в каких городах больше всего подешевели квартиры.