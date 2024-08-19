Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сенатор рассказала, как россияне могут получать по три пенсии

Сенатор Епифанова: трудовой стаж россиян в странах ЕАЭС даст право на пенсию

close
100%
Архив Совета Федерации

Трудовой стаж, который россияне получат в странах Евразийского экономического союза, также даст им право на получение пенсии. Так, если условный россиянин проработал официально пять лет в Белоруссии, три года в России, и оставшееся время в Казахстане, он будет получать пенсию от трех стран – от каждой за конкретный период работы. Об этом «Газете.Ru» рассказала сенатор РФ Ольга Епифанова.

«Россия денонсировала соглашения о гарантиях прав граждан государств-участников СНГ в области пенсионного обеспечения с 1 января 2023 года. В настоящее время применяется соглашение о пенсиях Евразийского экономического союза (ЕАЭС).  По нему, каждое государство-член ЕАЭС должно гарантировать гражданам других государств-членов союза объем прав на пенсионное обеспечение, равный объему прав, предоставляемому своим гражданам на аналогичных условиях», — пояснила Епифанова.

По ее словам, стаж, приобретенный на  территории разных стран-членов ЕАЭС, будет суммироваться, и каждая из  стран будет выплачивать только свою часть в зависимости от полученных пенсионных прав. Поэтому Епифанова посоветовала своевременно оформлять трудовые отношения с работодателями. Сенатор сказала, что право на пенсию в связи с работой по определенной специальности, на определенной должности предоставляется за стаж работы, приобретенный на территории России. А аналогичный стаж работы, полученный на территории других государств-членов ЕАЭС, учитывается только на общих основаниях. Епифанова добавила, что нюансов в вопросах назначения пенсии с применением соглашения ЕАЭС очень много, поэтому возникающие вопросы лучше адресовать Социальному фонду РФ и аналогичным госорганам стран-членов союза.

Епифанова добавила, что россияне, которым назначили пенсии до 1 января 2021 года, получают выплаты по соглашению СНГ или договору от
24 января 2006 года о сотрудничестве в области социального обеспечения (для отношений России и Белоруссии).

Ранее сенатор назвала способы улучшить жизнь пенсионеров с помощью технологий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами