Сенатор рассказала, как россияне могут получать по три пенсии

Трудовой стаж, который россияне получат в странах Евразийского экономического союза, также даст им право на получение пенсии. Так, если условный россиянин проработал официально пять лет в Белоруссии, три года в России, и оставшееся время в Казахстане, он будет получать пенсию от трех стран – от каждой за конкретный период работы. Об этом «Газете.Ru» рассказала сенатор РФ Ольга Епифанова.

«Россия денонсировала соглашения о гарантиях прав граждан государств-участников СНГ в области пенсионного обеспечения с 1 января 2023 года. В настоящее время применяется соглашение о пенсиях Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По нему, каждое государство-член ЕАЭС должно гарантировать гражданам других государств-членов союза объем прав на пенсионное обеспечение, равный объему прав, предоставляемому своим гражданам на аналогичных условиях», — пояснила Епифанова.

По ее словам, стаж, приобретенный на территории разных стран-членов ЕАЭС, будет суммироваться, и каждая из стран будет выплачивать только свою часть в зависимости от полученных пенсионных прав. Поэтому Епифанова посоветовала своевременно оформлять трудовые отношения с работодателями. Сенатор сказала, что право на пенсию в связи с работой по определенной специальности, на определенной должности предоставляется за стаж работы, приобретенный на территории России. А аналогичный стаж работы, полученный на территории других государств-членов ЕАЭС, учитывается только на общих основаниях. Епифанова добавила, что нюансов в вопросах назначения пенсии с применением соглашения ЕАЭС очень много, поэтому возникающие вопросы лучше адресовать Социальному фонду РФ и аналогичным госорганам стран-членов союза.

Епифанова добавила, что россияне, которым назначили пенсии до 1 января 2021 года, получают выплаты по соглашению СНГ или договору от

24 января 2006 года о сотрудничестве в области социального обеспечения (для отношений России и Белоруссии).

Ранее сенатор назвала способы улучшить жизнь пенсионеров с помощью технологий.