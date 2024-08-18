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В ООН назвали суверенный долг стран Африки

В ООН заявили, что суверенный долг стран Африки достиг $1 трлн

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Shutterstock

Совокупный суверенный долг государств Африки достиг суммы $1 трлн. Об этом сообщил исполнительный секретарь Экономической комиссии ООН для Африки (ЭКА ООН) Клавер Гатете изданию Bloomberg.

«Каждая третья африканская страна с высоким уровнем госдолга сейчас сталкивается в серьезными финансовыми проблемами», — заявил он.

По его словам, хуже всего обстоят дела в Зимбабве, Гане и Эфиопии. По подсчетам службы IFF Global debt monitor, совокупный долг всех стран мира составил в первом квартале 2024 года $91,4 трлн.

До этого президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания саммита Россия — Африка заявил, что Россия списала африканским странам долги на общую сумму $23 млрд.

В свою очередь зампредседателя Госдумы Петр Толстой в своей статье для «Известий» заявил, что стремление африканских стран к дружбе с Россией — отчасти попытка присоединиться к тому «ковчегу, который останется на плаву, когда весь мир поглотит пучина».

Ранее в МИД РФ заявили, что Западу нужно платить по долгам за столетия эксплуатации Африки

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