Россиян призвали инвестировать в облигации федерального займа

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что облигации федерального займа (ОФЗ) являются надежным инструментом для вложений. Об этом пишут «Известия».

«Облигации федерального займа — инструмент, который предполагает возврат основной суммы инвестирования к сроку погашения. Плюс проценты в виде купонов. Рекомендуемый горизонт инвестирования в ОФЗ — от 1 года до 3–5 лет», — говорится в публикации.

По словам эксперта инвестиционного клуба ProДеньги Ивана Докшина, облигации бывают как с постоянным, так и с переменным купоном.

«Постоянный купон имеет фиксированное значение, а переменный может меняться, как, например, у инфляционных облигаций или флоатеров», — пояснил он.

Начальник отдела инвестиционной аналитики «Ренессанс Банка» Павел Журавлев добавил, что сегодня выпуски срочностью до 5 лет имеют большую доходность по сравнению с более длинными.

До этого страховщики заявляли, что российский бюджет может не досчитаться минимум 237 млрд рублей к 2030 году, а рынок долгосрочных сбережений — 2 трлн рублей, если будут приняты поправки к Налоговому кодексу РФ.

Ранее экономист назвал единственный недостаток ОФЗ.