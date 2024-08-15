В Совфеде увидели пользу для бюджета в повышении пенсий россиян

Индексация пенсий россиян очень важна, поскольку эти деньги способствуют развитию экономики и в конечном итоге пополнению бюджета. Об этом «Газете.Ru» сказала сенатор РФ, член центрального совета партии «Справедливая Россия – За правду» Ольга Епифанова.

«Главный приоритет бюджета России — полное исполнение социальных обязательств перед гражданами. И это всегда останется неизменным, несмотря на санкции и объективные сложности. Пенсионное обеспечение — значимая часть социальных обязательств. Одним из основных источников доходов Фонда пенсионного и социального страхования РФ являются трансферты из федерального бюджета. И зависимость эта довольно высока», — подчеркнула сенатор.

Она напомнила, что в 2024 году страховые пенсии для неработающих пенсионеров увеличены на 7,5%, а всего на выплаты пенсий будет направлено свыше 10 трлн рублей. Дополнительные расходы бюджета на индексацию пенсий в 2025 году составят 96 млрд рублей, в 2026 — 177 млрд, а в 2027 году — 260 млрд. Всего за три года — 533 млрд рублей.

По словам Епифановой, на развитие пенсионной системы в России в прошлом году было потрачено 2,4 трлн рублей, в нынешнем году этот объем возрос до 3,7 трлн. Сенатор объяснила динамику повышением расходов на выплаты, связанные с индексацией, а также пенсионным обеспечением растущего числа граждан, уволенных с военной службы.

Ранее Епифанова призвала к дальнейшим изменениям пенсионной системы в России.