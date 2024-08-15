Сенатор пояснила, отвечают ли россияне личным имуществом по долгам в наследство

Россияне отвечают по долгам наследодателя только в пределах перешедшего к ним имущества. Когда стоимости унаследованного имущества не хватает, чтобы закрыть такие долги, наследники не обязаны отвечать своим личным имуществом. Об этом «Газете.Ru» сказала cенатор РФ, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова.

«Если в наследство вступает не один гражданин, а несколько, то и оплачивать долги они будут каждый в рамках стоимости своей доли. Если стоимость унаследованного имущества составляет 50 тыс. рублей, а долг умершего -— 100 тыс. рублей, наследники должны вернуть кредитору только 50 тыс. рублей. Если наследники отказываются платить по долгам наследодателя, то кредиторы вправе подать исковое заявление о взыскании долгов в суд», — отметила сенатор.

По ее словам, есть вариант, при котором можно долги умершего не платить — полный отказ от наследства. Если родственники умершего в течение шести месяцев после его смерти оформят такой официальный отказ, они никому ничего не будут должны.

Епифанова добавила, что по наследству не передаются только обязательства, непосредственно связанные с личностью умершего — например, административные штрафы, долги по уплате алиментов. В то же время наследники обязаны погасить кредиты, долги за ЖКХ, ипотеку, кредитные карты, налоги (земельный, транспортный, имущественный), а также долг при банкротстве компании.

По словам Епифановой, в жизни всегда больше вариантов, чем в статьях закона. Поэтому прежде чем принять решение о вступлении в наследство, лучше собрать максимум информации о состоянии дел наследодателя, посоветовала сенатор.

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