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В топ-3 богатейших людей мира оказались одни американцы

Владелец LVMH Арно выбыл из тройки богатейших людей мира

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Французский миллиардер, владелец LVMH Бернар Арно выбыл из тройки богатейших людей мира. Теперь топ-3 полностью состоит из американцев. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Первое место в BBI занимает владелец Tesla Motors и SpaceX Илон Маск. Состояние предпринимателя на 14 августа составляет $235 млрд. На втором месте с приличным отрывом находится основатель Amazon Джефф Безос, чьи активы оцениваются в $193 млрд. Тройку замыкает соучредитель Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг с $188 млрд.

Cостояние Бернара Арно оценивается в $185 млрд.

До этого был назван самый богатый человек в Китае. Им стал основатель маркетплейса Pinduoduo и его дочерней структуры Temu Колин Хуан. По последним данным, состояние китайского бизнесмена оценивается в $50,6 млрд. Сейчас он занимает 23 строчку в рейтинге Bloomberg.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в список долларовых миллиардеров.

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