Путин пообещал продлить субсидирование авиабилетов в Калининградскую область

Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Калининградской области Алексеем Беспрозванных сообщил, что власти продолжат субсидирование авиаперевозок в регион. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе встречи Беспрозванных отметил, что субсидирование авиаперевозок помогает экономике региона. По его словам, количество обработанных в Калининградской области грузов с каждым годом растет. Подобные льготы помогают обеспечить бесперебойность процесса, подчеркнул врио губернатора.

«Будем делать, как и договаривались с прежним руководителем [Антоном Алихановым]», — сказал глава государства.

Путин поддержал предложение о субсидиях на авиабилеты в Калининград еще 25 января текущего года. С такой идеей выступил министр промышленности и торговли Антон Алиханов, который на тот момент занимал пост губернатора Калининградской области. Он считал правильным сделать субсидии доступными в том числе и для калининградских студентов.

Ранее в Кремле исключили возможность затруднений в снабжении Калининграда.