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Силуанов оценил уровень доходов россиян

Силуанов: Россия находится среди стран с высоким уровнем доходов населения

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Россия на сегодняшний день входит в список стран с высоким уровнем доходов населения, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Его слова приводит РИА Новости.

Он также подчеркнул, что российская экономика продолжает расти вопреки внешним ограничениям благодаря крепкому финансовому щиту.

Центральный банк и Минфин стараются работать в тесной координации и находить баланс между жесткостью монетарной и бюджетной политики, отметил Силуанов.

До этого стало известно, специалисты каких профессий в России зарабатывают меньше других. Выяснилось, что самые низкие зарплаты в стране получают дворники — в среднем 32,6 тыс. рублей в месяц. На втором месте уборщики со средним доходом в размере 37,3 тыс. рублей. Тройку замыкают воспитатели и няни. Они получают порядка 40,5 тыс. рублей в месяц. В топ-5 также вошли учителя (41,9 тыс. рублей) и мерчандайзеры (43,9 тыс. рублей). При этом медианная зарплата в России сейчас составляет 70-75 тыс. рублей.

Ранее стало известно, где в РФ больше всего вакансий от 200 тыс. рублей.

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