Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что россияне думают о майнинге криптовалют

Почти половина опрошенных россиян негативно относятся к майнингу криптовалют

close
100%
Dado Ruvic/Reuters

Более половины опрошенных россиян — 51,4% — что-то слышали об узаконивании майнинга криптовалют в России. Почти половина респондентов относятся к майнингу отрицательно. Это следует из опроса Финансов Mail.ru. Результаты есть у «Газеты.Ru».

Впервые слышали о легализации майнинга в России около 15% опрошенных. 31,4% следили за темой. При этом трое из четырех респондентов (74,1%) имеют представление о том, что такое майнинг, а 17,6% заявили, что не знают о майнинге ничего. 8,3% затруднились с ответом на вопрос.

26,2% опрошенных относятся к майнингу определенно отрицательно. 20,1% заявили о скорее отрицательном, чем положительном отношении к майнингу. Противоположного мнения придерживается четверть опрошенных: 11,2% считают майнинг определенно положительной деятельностью, а 13% — скорее положительной, чем отрицательной. Около трети респондентов затруднились с ответом (14,4%) или относятся к явлению в чем-то положительно, в чем-то отрицательно (15,2%).

Россияне также оценили последствия легализации майнинга в России. Наиболее вероятными итогами опрошенные назвали увеличение нагрузки на электросети (55,6%), усиление государственного контроля за бизнесом (22,4%), конкуренция с традиционными деньгами (21,6%) и увеличение поступления налогов в бюджет (20,5%). При этом 68% как не занимались майнингом, так и не будут заниматься им после легализации, 12,1% не уверены, будут или не будут, а 10,5% затруднились с ответом.

Финансы Mail.ru провели опрос 8–9 августа среди более чем 6,1 тыс. россиян. Президент России Владимир Путин 8 августа подписал закон о майнинге криптовалют, в котором закреплены основные условия и требования к ведению данной деятельности.

Ранее эксперт предсказал дальнейшее падение рынка криптовалют.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами