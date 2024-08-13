Приток юаней в РФ начинает иссякать

Китайские банки опасаясь вторичных санкций США резко сократили расчеты с российскими кредитными организациями вызвав дефицит юаней у местных банков. Об этом пишет Bloomberg. |

Ужесточение американских санкций сократило приток юаней в Россию, вынудив местные банки занимать китайскую валюту у Центробанка по более высоким ставкам. После разрыва связей Кремля с западными рынками из-за начала СВО в 2022 году Китай стал главным торговым партнером России. На фоне «безграничной дружбы» Москвы и Пекина около $240 млрд импорта и экспорта теперь почти полностью номинированы в юанях.

Однако растут признаки того, что китайские банки опасаются попасть под санкции за косвенное финансирование российской военной машины по новым расширенным санкциям США, объявленным в июне. Платежные проблемы стали основной темой на встрече президентов России и Китая.

По мере иссякания юаневой ликвидности в России компании все чаще обращаются к валютным свопам с Банком России — операциям, ранее считавшимся дорогостоящим крайним средством. Среднедневной объем заимствований юаней через свопы подскочил до 20 млрд юаней ($2,8 млрд) в августе с 10 млрд в июне, свидетельствуют расчеты издания по данным ЦБ.

На прошлой неделе агентство Reuters уже сообщило, что Россия и Китай могут вернуться к бартерной торговле этой осенью. Этот шаг позволит обойти платежные проблемы, снизить валютные риски и избежать контроля западных регуляторов.

Ранее российские банки сократили кредитование в юанях.