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В АТОР заявили, что цены на билеты в Европу снизились

Глава SpaceTravel Мурадян: билеты в Европу подешевели на 20–30% за два года

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Depositphotos

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма, генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян заявил, что за два года цены на авиабилеты в Европу снизились на 20–30%. Об этом сообщает RT.

По словам Мурадяна, в связи с ростом перевозчиков, которые выполняют полеты из ближайших государств, в частности лоукостеров, доступность этих направлений увеличилась. Одним из сдерживающих факторов остаются проблемы с получением виз.

«Отдельно здесь ... находятся Черногория и Кипр. На Кипре все-таки национальная виза выдаётся без таких сложностей, как шенгенская, Черногория для россиян по-прежнему остаётся безвизовой», — поделился вице-президент АТОР.

Сейчас в Европу все чаще летают туристы, в то время как раньше люди посещали европейские страны не только с туристическими целями.

До этого в АТОР сообщали, что Турция по итогам первого полугодия возглавила список самых популярных зарубежных направлений у россиян. Число визитов приблизилось к 2,7 млн.

Ранее в АТОР сообщали, что получить шенгенскую мультивизу на 1-2 года можно в Консульстве Италии.

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