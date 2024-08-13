«Грохнется вся экономика»: эксперт о падении мировых фондовых рынков

Экономист Валентин Катасонов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал рекордное падение японского индекса Nikkei. По его мнению, произошедшее не стоит выдавать за сенсацию.

«Были падения и в прошлом году, были падения и в предыдущие годы. А то, что это признаки или симптомы того, что рано или поздно грохнется вся экономика, это да. Это как в медицине: человек сначала кашляет, а потом выясняется, что его надо уже в реанимацию отправлять», — сказал Катасонов.

5 августа японский фондовый индекс Nikkei 225 продемонстрировал рекордное падение, снизившись на 13,47% до семимесячного минимума. Эксперты отмечают, что такое резкое снижение не наблюдалось со времен «черного понедельника» 1987 года и финансового кризиса 2011 года.

Вслед за Азией обвалились и европейские рынки. Индекс FTSE 100 Лондонской фондовой биржи рухнул на 2,48% до уровня 7969 пунктов на минимумах после открытия торгов 5 августа.

Резкое падение продемонстрировали и другие европейские площадки — ключевой индекс Stoxx Europe 600 на минимуме просел на 3,23%, французский CAC 40 — на 3,06%, немецкий DAX — на 3,2 %.

Как отмечал экономист и политолог Константин Двинский, фондовый рынок России существует отдельно от других, и происходящие за рубежом события оказывают на него минимальное влияние.

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