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В России оценили, может ли частный пользователь заработать на майнинге

Аналитик Голубовский: частный пользователь не сможет заработать на майнинге

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Depositphotos

Частному пользователю будет сложно заработать на майнинге, потому что нужно будет окупить оборудование и оплатить счета за электроэнергию. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал аналитик компании «Золотой монетный дом», эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.

По его словам, это удастся только очень богатому человеку, который сможет обеспечить себе дешевую генерацию очень большой мощности. Эксперт отметил, что майнинг является нерентабельным для физических лиц с точки зрения тарифа на электроэнергию, потому что за нее придется платить больше, чем удастся заработать.

«Сейчас майнинг — очень мощная промышленная деятельность. И в Соединенных Штатах крупные майнинговые компании строят свою маленькую ферму прямо рядом с атомными электростанциями, по оптовому тарифу, очень дешево, покупают электричество. В таких случаях все хорошо работает и окупается», — отметил Голубовский.

8 августа президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий в правовое поле деятельность по майнингу цифровых валют в стране. Документ определяет понятия и требования к майнерам, а также меры контроля за оборотом криптовалют. Закон вводит такие понятия, как «майнинг цифровой валюты», «майнинг-пул» и «оператор майнинговой инфраструктуры». Сама деятельность по добыче цифровых активов признается составляющей их оборота, а не эмиссией.

Ранее IT-эксперт оценил принятый в России закон о майнинге.

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