Россиянам рассказали, что будет с пенсией при отъезде из страны

Если россиянин сменил гражданство после назначения пенсии, выплаты останутся в силе. Об этом «Газете.Ru» сказала cенатор РФ, арбитражный управляющий Минюста Ольга Епифанова.

«При этом пенсионер обязан известить Социальный Фонд о своем выезде на постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации — написать соответствующее заявление об этом не ранее, чем за месяц до даты выезда. Также потребуется ежегодно подтверждать, что получатель пенсии жив. Это можно сделать через дипломатическое представительство или консульское учреждение РФ», — отметила Епифанова.

По ее словам, если сменить гражданство до выхода на пенсию, право на ее получение может быть утеряно, так как человек перестает быть застрахованным лицом. Епифанова уточнила, что здесь решающее значение имеет, какую именно страну для смены гражданства выбирает человек и есть ли у России с этой страной соглашение или договор в области социального обеспечения. Если такой договор есть, с большей долей вероятности право на пенсию не будет утеряно, а стаж, заработанный в России, можно будет зачесть и в той стране, которая выбрана для гражданства, отметила сенатор.

По ее словам, такие договоры Россия заключила с более чем 20 странами. По информации Социального фонда РФ, Россия заключила соглашения в том числе с Румынией, Чехией, Монголией, Казахстаном, Молдавией, Грузией, Литвой, Испанией, Белоруссией, Таджикистаном, Абхазией. Полный перечень стран доступен здесь.

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