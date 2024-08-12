Российским пенсионерам нашли применение

Россия должна сделать ставку на развитие так называемой «серебряной экономики». Об этом «Газете.Ru» сказала сенатор РФ, член центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» Ольга Епифанова.

«Есть такое понятие «серебряная экономика», которое объединяет в себе рынок услуг и товаров для людей старшего возраста и вклад пенсионеров в экономическую и социальную жизнь. На фоне общемирового старения населения, на мой взгляд, именно на это мы должны делать ставку. Продолжительность жизни увеличивается. Население и в мире, и в России стареет — такова реальность 21 века», — подчеркнула сенатор.

Она сослалась на прогноз Росстата, по которому к 2036 году большая часть населения будет представлена возрастными группами 46-50 лет и 51-55 лет, тогда как пять лет назад большая часть граждан были в возрасте 31-35 лет и 36-40 лет. По словам сенатора, сегодня каждый четвертый россиянин находится в пенсионном возрасте.

Епифанова напомнила, что с 2025 года пенсии будут индексировать дважды в год всем российским пенсионерам, и назвала это решение важным и нужным. По мнению сенатора, это создаст условия, при которых многие граждане пенсионного возраста примут решение продолжать трудовую деятельность, а работодатели продолжат платить с их заработка налоги и страховые взносы. Епифанова заключила, что опытные работники старше 50 лет — важный кадровый ресурс в условиях дефицита на российском рынке труда.

Сенатор уточнила, что средний размер назначенных пенсий в России в январе-марте 2024 года составил 20 802 руб. (+7,6% к сумме аналогичного периода 2023 года). По словам Епифановой, так называемся граница бедности рассчитывается Росстатом и на начало 2024 года этот уровень соответствует доходу 15 543 руб. в месяц на человека в среднем.

В 2024 году прожиточный минимум для пенсионеров составляет в среднем 13 290 руб., самый высокий (34 676 руб.) — в Чукотском автономном округе, самый низкий (11 164 руб.) — в Саратовской и Белгородской областях.

Ранее стало известно, как изменятся пенсии работающих граждан с 2025 года.