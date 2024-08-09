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В Газпроме заявили об изменении цен на газ после нападения ВСУ на Курскую область

«Газпром»: события в Курской области привели к росту цен на газ

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Shutterstock

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил о резком росте цен на природный и сжиженный газ, произошедшем на фоне событий в районе Суджи Курской области. Его слова передает ТАСС.

«События в районе Суджи привели к резкому росту цен и на природный газ, и на СПГ. 9 августа зафиксирован годовой пик биржевых цен. А еще только лето. Возникает вопрос: кому это выгодно?» – отметил Куприянов.

По его словам, ситуация усугубляется ремонтами на газовых объектах в Норвегии, которые также могут повлиять на стоимость газа.

Куприянов подчеркнул, что важным фактором в изменении цен на энергоносители могут стать запланированные планово-профилактические работы на объектах норвежской газовой отрасли. «По мнению аналитиков, не исключено, что эти работы могут затянуться», – сказал Куприянов.

С 6 августа Курская область переживает последствия атаки подразделений украинской армии. Сначала регион подвергся атаке беспилотников, затем последовали обстрелы Суджи и близлежащих районов. Утром появились сообщения о прорыве украинских вооруженных групп на несколько направлений и о боях на границе.

Ранее стоимость газа в ЕС превысила максимальные значения года.

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