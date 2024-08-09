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Бывший глава Минфина РФ призвал свернуть массовые меры поддержки экономики

Задорнов: в России необходимо сжать льготные программы поддержки экономики

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В России требуется свернуть льготные программы поддержки экономики: они лишь мешают стране справляться с инфляцией, заявил бывший министр финансов РФ, экономист Михаил Задорнов. Его цитирует РИА Новости.

«Программы, которые искажают нормальную экономическую мотивацию населения и компаний, должны быть сжаты», — сказал Задорнов.

По словам экономиста, многие антикризисные меры уже отработали и могут быть свернуты. Нужно оставить только адресную поддержку, считает он.

На днях сообщалось о значительном росте нефтегазовых доходов России. По итогам первых семи месяцев 2024 года поступления в бюджет от продаж углеводородов взлетели на 61,6% в годовом выражении и достигли 6,8 трлн рублей. Всего по итогам января — июля доходы РФ выросли более чем на треть, до 19,75 трлн рублей.

Ранее Минфин оценил дефицит бюджета России.

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