Российским компаниям помогут повысить киберзащиту

На портале «Кибрарий» Сбера опубликовали свод профессиональных знаний в области кибербезопасности, сообщает пресс-служба Сбера.

Карта знаний поможет российским компаниям в развитии кибербезопасности и повысит их защищенность.

В своде знаний собраны законодательные и регуляторные требования, а также стандарты управления кибербезопасностью.

Как отметил вице-президент по кибербезопасности Сбера Сергей Лебедь, проблема образования является одной из ключевых в российской индустрии кибербезопасности.

«Существующие программы обучения в вузах не в полной мере соответствуют потребностям бизнеса и актуальным вызовам. Мы своими силами систематизировали и структурировали области знаний для руководителей подразделений кибербезопасности», — сказал он.

Лебедь отметил, что карта доступна всем желающим на портале «Кибрарий».

Он подчеркнул, что карта будет развиваться и совершенствоваться.